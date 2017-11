Stallone ontkent trio met 16-jarige

,,Dit is een belachelijk, pertinent onjuist verhaal", laat een woordvoerder van Stallone weten aan Fox News. ,,Niemand heeft hier ooit eerder van gehoord, inclusief meneer Stallone. Hij heeft dan ook nooit contact gehad met de autoriteiten of iemand anders over deze kwestie."



Het misbruik zou zijn gebeurd in 1986 in een hotel in Las Vegas. Het vermeende slachtoffer was destijds 16 jaar. De Daily Mail baseerde zich op een oud politierapport. Stallone zou het slachtoffer gesommeerd hebben te zwijgen en hebben gedreigd haar toe te takelen als ze wel zou praten over het voorval. De vrouw deed uiteindelijk geen aangifte, omdat ze zich vernederd voelde en zich schaamde.