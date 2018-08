Stallone hint weer op Rambo 5: de duivel komt uit Arizona

Stallone liet in mei van dit jaar via social media ook al van zich horen over Rambo 5, toen met de onheilspellende tekst: er komt iets slechts aan. Stallone zette toen een filmposter van Rambo 5 op Instagram. De Vietnam-veteraan op een knie, voorover buigend, leunend op zijn gigantische mes, alsof er een ongekende herrijzenis aan zit te komen.



En dat laatste lijkt steeds waarschijnlijker, hoewel Stallone zelf nog weinig heeft gezegd over de vijfde slachtpartij van zijn gefrustreerde Vietnam-veteraan, die in 1982 voor het eerst verscheen. Inmiddels lijkt het wel zeker dat Stallone in deel 5 (net als in deel 1) weer in Amerika zelf tekeer zal gaan. Rambo zal deze keer de Mexicaanse drugskartels over de kling jagen nadat de dochter van een vriendin wordt ontvoerd.