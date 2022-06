Stalker Ariana Grande breekt opnieuw in bij huis zangeres

soapgeschiedenis Bas Muijs is terug als Stefano in GTST en dat is vooral gevaarlijk voor de vrouwen

Bas Muijs keert morgen voor de vijfde keer terug als Stefano Sanders in Goede tijden, slechte tijden. Dit keer niet voor een paar afleveringen, maar voor een langere periode. Dat is vooral slecht nieuws voor de vrouwelijke personages in de soapserie.

28 juni