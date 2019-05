Sta op: Frans Bauer als standbeeld in tv-show tegen kanker

Een kammetje. Chris Bauer droeg het altijd bij zich. ,,In zijn achterzak. Ik denk wel zestig jaar van zijn leven. Mijn vader kamde zijn haar wel een paar keer per dag. Hij was ijdel, net als ik. Ik heb het mogen erven. Ik begin steeds meer op hem te lijken.”



Vol trots vertelt Frans Bauer (45) over zijn vader, die hij in 2015 verloor aan kanker. ,,Ik hoefde geen seconde na te denken toen ik gevraagd werd voor dit project. Ik doe het in het eerste plaats vanwege mijn vader en zijn broers en zusters, want zij groeiden op in een gezin met vijftien kinderen. Acht zijn al overleden aan die ziekte. Een hard gelag. Je wilt je dierbaren beschermen tegen de tranen, de pijn en de onzekerheid. Meer geld betekent meer en beter onderzoek.”



Dus werkt Frans Bauer mee aan de tv-show van KWF Kankerbestrijding Nederland staat op tegen kanker. De zanger zal vanaf de Parade in Den Bosch te zien zijn als het levende standbeeld Antoni van Leeuwenhoek. ,,De uitvinder van de microscoop, hoe bijzonder is dat. Zonder hem was er voor veel kankersoorten nog geen oplossing geweest. Nog steeds is de kans op genezing bij sommige vormen minder dan 40 procent, of nog minder dan 20 procent. Ik vind het een eer om hier een steentje aan bij te dragen.”



Zijn vader bracht in 2009 een bezoek aan de huisarts. ,, Een stevige verkoudheid. Problemen aan de luchtwegen. Toch maar een foto nemen. En als je dan de diagnose hoort… Kanker? Dan denk je onmiddellijk aan de dood. Drie weken later zit je een behandeltraject. Het begon bij zijn longen, maar de ziekte tastte later ook andere delen aan. De doktoren, zijn strijdlust en een flinke dosis geluk hebben er voor gezorgd dat hij zeker twee jaar langer heeft geleefd.”



Zijn vader droeg de ziekte waardig, stelt Bauer. ,,Nooit klagen, niets wat te veel. Hij bleef betrokken bij ons gezin. Tot het einde toe. We hebben zijn zeventigste verjaardag nog mogen vieren. Bij de Chinese Muur, ja, ons vaste Chinese restaurant in Fijnaart waar we verjaardagen en feestjes vieren. En altijd als ik erlangs rijd, denk ik aan deze avond.”