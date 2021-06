‘Sprookje’ eindigt in drama voor dochter (7) Jennifer Ewbank: schedelbreuk na trap van pony

Het zevende verjaardagsfeestje van de dochter van Jennifer Ewbank is uitgelopen op een drama. Het meisje had een ‘sprookjesfeest’ moeten beleven, maar kreeg volgens haar moeder een trap van een pony en liep een schedelbreuk op. Na een zware tijd in het ziekenhuis maakt Emily het inmiddels goed, maar de zangeres herbeleeft de ‘nachtmerrie’ vrijwel continu. ‘We voelden de grond steeds verder wegzakken.’

Dat schrijft Ewbank, onder meer bekend van The voice of Holland, vanavond op Instagram. ‘Het gebeurde recht voor onze ogen in een fractie van een seconde, toen het dier op hol sloeg’, aldus Jennifer, die het nog levendig voor zich ziet. ‘In het bos, op de grond, met ons meisje in m’n armen. Niet wetende hoe de situatie ervoor stond, met de alarmcentrale nog aan de telefoon, vliegt er een helikopter over ons heen. Vanaf dat moment dringt de realiteit binnen.’

Quote Gillend vanbinnen bleef ik naar haar gezichtje kijken met een glimlach, om voor haar veiligheid uit te stralen Jennifer Ewbank

De zangeres verwijst vermoedelijk naar een traumahelikopter, die het meisje naar het ziekenhuis bracht. ‘Daar bleek Emily na de eerste scan een schedelbreuk en bloeding te hebben en onze tijd en wereld stopten’, schrijft Jennifer. ‘Gillend vanbinnen bleef ik naar haar gezichtje kijken met een glimlach, om voor haar veiligheid uit te stralen. Maar wij voelden de grond steeds verder wegzakken bij iedere stap van een arts.’

Ewbank voelde een mix van ‘ongeloof, verdriet, boosheid, onzekerheid en angst’. ‘Alles kwam bij ons voorbij, maar dit meisje heeft vooral haar kracht laten zien. Ze is zo’n ongelofelijke vechter! Emily is klein van stuk, maar ze heeft een onophoudelijke wil.’

Tornado

Emily is volgens haar moeder inmiddels negentien prikken, twee CT-Scans, complicaties en heel wat hersteldagen verder.

‘Ze doet het ontzettend goed!’ schrijft Jennifer, die de medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam erg dankbaar is. ‘Terwijl ik dat laatste schrijf, klop ik af, want we zijn er nog niet. Na twee weken in het ‘grote witte huis’ zijn we weer thuis en lopen we momenteel spastisch om haar heen, omdat zij naast een (nog te helen) breuk op haar hoofdje, de aankomende tweeënhalve maand vallen of stoten moet voorkomen vanwege haar medicatie. Wat we met onze kleine wandelende tornado in huis nog best spannend vinden.’

Quote Wij hebben ons als gezin nog nooit zo kwetsbaar gevoeld Jennifer Ewbank

Volgende week volgt nog een MRI-scan, waarna het meisje elke week ‘revalidatietraining’ krijgt. ‘Ik heb getwijfeld dit te delen, omdat wij ons als gezin nog nooit zo kwetsbaar hebben gevoeld. Tegelijkertijd is er een kracht binnen ons gezin ontstaan, wat mij ontzettend raakt. Al is dit zeker geen mooi plaatje in ons leven, we zijn ongelofelijk dankbaar dat haar bedje weer gevuld is thuis.’

Bij het afronden van haar bericht staan de tranen in haar ogen. ‘Iemand vertelde mij: je bent zo gelukkig als de gezondheid van je kind. Ik schiet weer vol als ik deze zin schrijf, want jezus, wat is dat waar! Wij zijn zo belachelijk trots op ons meisje!’

Kippenvel

Emily heeft de goede afloop vermoedelijk mede te danken aan een verpleegkundige, die toevallig in het bos was toen het incident gebeurde. ‘Ik ben nog altijd op zoek naar wie zij was, dus tip me alsjeblieft als je deze persoon bent of kent’, schrijft Jennifer.

Onder het bericht regent het steunbetuigingen en lieve woorden van fans en bekende collega’s. ‘Wat een dapper en sterk meisje hebben jullie!’ schrijft actrice Liza Sips. ‘Krijg helemaal kippenvel als ik dit lees. Heel veel sterkte en liefs voor jullie allen’, voegt Bettina Holwerda toe.

