Sporthaters, dit is jullie tv-gids voor de komende weken

Nieuwe dramaserie Swanenburg vanaf 19 juli te zien op televisie

6 juli KRO-NCRV komt deze zomer met de nieuwe, twintigdelige dramaserie Swanenburg. De reeks is vanaf maandag 19 juli te zien op NPO1, dit is een week eerder dan was aangekondigd. De serie begint iedere dag rond 21.30 uur.