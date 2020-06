Spongebob maakt deel uit van lhbti-gemeenschap

Vanwege Pride-maand deelde Nickelodeon foto’s van verschillende personages uit tv-series. Naast een met regenboogkleuren bewerkte Spongebob, waren ook de biseksuele Korra uit The Legend of Korra en transgender acteur Michael D. Cohan uit Henry Danger te zien op Twitter. Talloze twitteraars vatten het bericht op als de coming-out van de spons.



Kijkers speculeren al langer dat Spongebob homo is. De geruchten werden aangewakkerd toen in een aflevering uit 2002 de zeespons en zijn beste vriend Patrick samen de ouders werden van een verlaten schelp.



Bedenker Stephen Hillenburg, die in 2018 overleed, zei eerder echter dat Spongebob aseksueel is.