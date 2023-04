Spin-off John Wick met titel The Ballerina in juni 2024 te zien

De film The Ballerina , die zich afspeelt in het John Wick-universum, is vanaf 7 juni 2024 te zien. Dit schrijft de entertainmentwebsite Deadline op basis van een bericht van de filmmaatschappij achter de reeks.

Het nieuws komt naar buiten terwijl John Wick 4, met opnieuw Keanu Reeves in de hoofdrol, wereldwijd veel publiek naar de bioscopen trekt. In The Ballerina heeft Ana de Armas de hoofdrol, zo werd onlangs bekend.

In de film speelt De Armas een huurmoordenaar die op een vergelijkbare missie gaat als het karakter van Reeves, nadat haar familie is vermoord. Reeves zal eveneens in de film te zien zijn, net als de inmiddels overleden Lance Reddick.

