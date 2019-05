‘Spelen met Eddie Vedder, dat is nooit normaal’

Een doordeweekse ochtend in een rijtjeshuis in Amsterdam zuid-west. In de woonkamer staat een grote kist met speelgoed, er ligt een doos met dinosaurussen en een bal. Verder: slippers, een schaakbord en een enorme opblaasbare ‘5’. De jongste in huize Van Gorkom is net jarig geweest. Alles gaat vandaag even aan de kant voor de repetities van het Red Limo String Quartet, waartoe Sietse van Gorkom behoort.



De vier strijkers spelen alles behalve klassiek repertoire en gaan over anderhalve week op tour met niemand minder dan Eddie Vedder, de frontman van Pearl Jam - en trappen op 9 en 10 juni af in AFAS Live. Dus komen Rani Kumar (altviool), Camilla van der Kooij (viool) en Jonas Pap (cello) vandaag oefenen met en bij Gorkom (viool), gewoon bij hem thuis. ,,En dat kan gemakkelijk. Onze strijkinstrumenten nemen niet veel ruimte in beslag”, verduidelijkt Van Gorkom.



Het is mei 2017, nu precies twee jaar geleden, als het kwartet voor het eerst met Vedder speelt in AFAS Live. De strijkers wentelen zich dan al even in de schijnwerpers door zich buiten de klassieke muziekbanen te begeven. Via Mojo komen ze terecht bij de frontman van Pearl Jam die op solotour gaat. Ze mogen hem in AFAS twee nummers begeleiden. ,,Ik weet nog dat we voor het eerste concert allerlei instructies kregen”, zegt Van der Kooij. ,,Amerikaans, panisch bijna. Er hing een gordijn tussen de kleedkamer van Eddie en die van ons. Of we daar dus niet zomaar wilden komen.”



Vedder is laaiend enthousiast en vraagt hen na de eerste avond al of ze niet op heel de tour mee kunnen. ,,Het gordijn was weg. Ik zie hem onze kleedkamer nog binnenkomen”, vertelt Van der Kooij. ,,Met een groot tourboek. Ongemakkelijk. Drentelen. ‘I was wondering. How would you like…’, begon die. Of we die donderdag al plannen hadden. Berlijn en het concert erna.”