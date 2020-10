Speel de filmquiz en maak kans op filmvouchers van Pathé

Linda de Mol en Peter Paul Muller spelen wederom een setje in nieuwe film

9 oktober Linda de Mol en Peter Paul Muller spelen volgend jaar wederom een setje op het witte doek, net als Cheryl en Martin Morero in Gooische Vrouwen. Dat vertelde Linda vanavond in De Vooravond. Naast De Mol en Muller spelen ook Lies Visschedijk, Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge een rol in Alles op tafel.