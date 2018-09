Speciale postzegels voor verjaardag Charles

video Toch een glittertje voor Glennis in daverende halve finale America's Got Talent

8:57 Glennis Grace haalt opgelucht adem nu haar optreden tijdens de tweede halve finale van America's Got Talent erop zit. De Amsterdamse powerhousezangeres zong vannacht (Nederlandse tijd) This Woman's Work van Kate Bush in een bomvol Dolby Theatre in Hollywood. Ze kreeg een staande ovatie van de jury. Of de 40-jarige Glennis door is naar de finale van de populaire talentenjacht weet ze nog niet. Dat wordt volgende nacht bekend.