Speak No Evil: Nachtmerries om Fedja en Karina als echtpaar ‘from hell’

Foto's Jennifer Lopez trok 'vodjes' uit de kast voor huwelijk in Vegas

Gaat Jennifer Lopez trouwen, dan verwacht je een over the top-jurk. Zéker wanneer dat huwelijk in Las Vegas plaatsvindt. De zangeres leek echter alle aandacht op haar liefde voor Ben Affleck te willen vestigen. Tegen alle verwachtingen in trouwde Lopez afgelopen weekend in twee relatief simpele jurken.

19 juli