Spaanse tv toont uniek beeld koning Juan Carlos: vraagtekens bij zijn gezondheid

Juan Carlos, die morgen 83 jaar wordt, moet tijdens de wandeling ondersteund worden door twee begeleiders en kan maar moeilijk zijn evenwicht bewaren. Het gaat al tijden slecht met zijn gezondheid. In 2019 onderging hij nog een bypassoperatie. In december gingen er geruchten dat hij was opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, maar dat werd door het paleis ontkracht.



Volgens Spaanse media heeft hij sinds augustus alleen bezoek gehad van oudste dochter Elena en is er ter gelegenheid van de verjaardag ook geen visite te verwachten. De foto versterkt in elk geval het beeld van een eenzame, ziekelijke man. ‘Het is zijn meest trieste verjaardag’, concludeerde El Confidencial al voor publicatie van de opname.