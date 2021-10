Spaanse ‘schrijfster’ Carmen Mola blijkt drie mannen te zijn

Spaanse media weten het succes van Mola aan het contrast tussen wat men wist over haar echte leven en wat ze schreef. Haar boeken staan namelijk bekend om het grafische taalgebruik, tot het vieze en bloederige aan toe. In de meeste van Mola's thrillers staat het personage Elena Blanco centraal, een detective die houdt van ‘grappa en seks in SUV's’. La Bestia is het eerste boek dat niet over Blanco gaat. In het boek gaan een journalist, een agent, en een jonge vrouw op zoek naar een seriemoordenaar in de tijd van de cholera-epidemie van 1834. De titels De Zigeunerbruid en Het Duistere Net zijn ook in het Nederlands uitgegeven.