Spaanse OM eist 2,5 jaar cel voor verkrachting in Big Brother

In 2017 nam Carlota Prado deel aan Gran Hermano. Ze leerde er ook kandidaat José María López kennen. Het klikte. Op 4 november vond er in het huis een feestje plaats, waar de deelnemers alcohol konden drinken. Carlota zou vier shots tequila hebben gedronken, José María niets. Daarop zou de man de aangeschoten vrouw naar bed geholpen hebben. Carlota was volledig gekleed, op haar laarzen na, die ze met behulp van José María had uitgetrokken. Toen ze eindelijk sliep, zou hij – verborgen onder een deken – haar broek en slipje hebben uitgetrokken en haar verkracht hebben.



De volgende dag werd José Maria uit het programma gezet wegens ongepast gedrag. Op dat moment was het voor andere deelnemers totaal onduidelijk wat de exacte reden was. Carlota wordt vervolgens door de productie naar de dagboekkamer geroepen. Op de beelden, die getoond werden in de rechtszaal, is te zien hoe een nietsvermoedende Carlota alleen binnenkomt. Op de televisie in de kamer ziet ze beelden van José María en zichzelf in bed. Ze hoort zichzelf een paar keer ‘nee’ zeggen. ,,Super, wat is er aan de hand?’’, vraagt een verbijsterde Carlota aan de Spaanse Big Brother, maar ze krijgt geen antwoord.