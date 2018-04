Spaanse media smullen van koninklijke familierel

Spaanse pakken flink uit met de rel. Dat het niet boterde tussen Sofia en Letizia werd al lang gefluisterd, maar nu was er bewijs. Sofia had al eens geklaagd dat ze haar kleindochters nooit te zien kreeg en ook niet mocht langskomen of oppassen. Dat laatste is een taak die Letizia alleen gunt aan haar eigen moeder en volgens de critici heeft ze nu ook de relatie tussen oma en Leonor vergiftigd.



,,Geen enkele grootmoeder verdient op zo'n manier te worden behandeld. Letizia heeft haar ware karakter getoond", twitterde dinsdag de Griekse kroonprinses Marie-Chantal. Zij is getrouwd met kroonprins Pavlos, de zoon van Sofia's broer koning Constantijn. Marie-Chantal en haar man hebben ook om een andere reden een hekel aan Letizia, die vorig jaar bijvoorbeeld demonstratief wegbleef bij de viering van de vijftigste verjaardag van Pavlos waar haar man wel was.