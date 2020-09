Spaanse kroonprinses Leonor en zusje in quarantaine

VIDEO Diggy Dex in tranen na ontroerend optreden Stef Bos in Beste Zangers

11 september Tranen met tuiten gisteravond in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Stef Bos nam plaats op het podium om het nummer Sterren Tellen van Diggy Dex, die in de uitzending centraal stond, te vertolken. Al na een paar zinnen rolden de waterlanders over Diggy Dex’ wangen. ,,Het leek alsof iemand het nummer opnieuw aan het schrijven was en zoals je hebt kunnen zien heeft dat me geraakt”, reageerde hij na afloop.