Spaanse bestsellerauteur Carlos Ruiz Zafón (55) overleden

Zafón brak in 2001 wereldwijd door met de roman La Sombra del Viento, die in Nederland de titel De Schaduw van de Wind kreeg. Wereldwijd gingen er meer dan 15 miljoen exemplaren over de toonbank.



Later volgden bestsellers als Gaudí in Manhattan, Het Spel van de Engel, De Gevangene van de Hemel en Het Labyrint der Geesten. Zafóns werk kwam in meer dan veertig landen uit.



De auteur, die ook werkte als scriptschrijver, werd in 2018 ziek. Hij verbleef in de Verenigde Staten om zich te laten behandelen.