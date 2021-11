Soy Kroon en Thomas Cammaert spelen in theaterstuk over Auschwitz

Acteurs Soy Kroon en Thomas Cammaert zijn vanaf maart 2022 te zien in het nieuwe toneelstuk Trompettist in Auschwitz , naar het gelijknamige boek van Dick Walda. Dat maakte producent De Theater BV vandaag bekend.

De voorstelling vertelt het bijzonder aangrijpende en ware verhaal van Lex van Weren. De muzikant wordt geboren in 1920 en groeit op in Amsterdam. Als in de Tweede Wereldoorlog het hele gezin Van Weren wordt opgepakt en op transport wordt gezet naar vernietigingskamp Auschwitz, redt zijn trompet hem het leven. Als enige van het gezin weet hij, als lid van het kamporkest, de verschrikkelijke tijd in Auschwitz te overleven.

In 1980 haalde schrijver Dick Walda hem, na jaren van zwijgen, over om zijn verhaal te vertellen. Het stuk wordt geregisseerd door Eddy Habbema en zal op maandag 4 april 2022 in première gaan in de Schouwburg in Leiden.

Trompettist in Auschwitz is van maart tot begin mei 2022 te zien in heel Nederland.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: