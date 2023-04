Sotheby's veilt collectie van Freddie Mercury

Een opvallend stuk in de collectie is onder meer een handgeschreven opzet voor de tekst van het nummer We Are The Champions. Tot de pronkstukken behoren ook de kroon en mantel die Mercury droeg tijdens zijn laatste tournee met Queen in 1986. De veiling zal naar verwachting in totaal meer dan 6 miljoen pond (zo’n 6,8 miljoen euro) opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen.