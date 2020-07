Sophie Turner en Joe Jonas voor het eerst ouders geworden

De 24-jarige Turner hield haar zwangerschap lange tijd geheim en heeft zelfs nooit officieel bekend gemaakt in verwachting te zijn. Echter verraadde haar babybuik dat ze wel degelijk zwanger was.



Turner en Jonas zijn sinds november 2016 een setje. Ruim een jaar geleden trouwden ze in Las Vegas om een maand later het huwelijksfeest nog eens dunnetjes over te doen in een kasteel in het Franse Serrians. Om de extravagante huwelijksvoltrekking af te sluiten, volgde er nog een huwelijksreis in een watervilla op de Malediven.