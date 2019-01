Sophie de Buisonjé: Een vreemde vrouw greep mijn dochtertje

,,Het is bizar dat iemand zomaar je kind grijpt. Xander greep haar uit de armen en was geschokt. Daarna zagen we pas dat ze helemaal onder de drugs zat en dronken was”, vertelt Sophie aan LINDAnieuws.

,,Toen Xander de rekening vroeg, wilden de kleintjes nog even uitrazen in de lobby. Daarom liep ik naar de lobby en zag ik Dex en Céla-Lynn al samen klooien. Uit mijn ooghoek rende er ineens een vrouw naar Céla-Lynn toe. Ze pakte haar op en rende met haar weg. Ik was serieus in shock. ‘Hey! Dat is mijn kind’, riep ik nog. Ik hoorde de vrouw roepen dat Céla-Lynn haar vriendin was. Xander, Dex (de 8-jarige broer van Céla-Lynn, red.) en ik renden naar haar toe, terwijl ze de eetzaal in rende en haar nog steeds vasthield.’’

Niet helder

Sophie vervolgt: ,,We waren allemaal erg geschrokken. In een split second bevries je als je zoiets ziet, maar snel daarna handel je natuurlijk. Het kwam echt uit het niets. Die vrouw rende naar m’n dochter toe, alsof ze op d’r doel af liep en greep haar gewoon. Het was niet dat ik bang was dat ze haar zou meenemen. Daar was ze te ver onder invloed voor. Ik vond het nadat het gebeurde niet meer eng, want ik wist gewoon dat die vrouw niet helder was. Ik vind het niet normaal dat je zomaar een kind oppakt. De volgende ochtend was ik het gelukkig alweer vergeten.’’

Het gaat goed met de kleine Céla-Lynn, die bij een Amerikaanse draagmoeder werd verwekt. ,,Ze had amper door hoe heftig de situatie was. Ze voelde meer de spanning van Xander en mijzelf. Dex zat ook met grote ogen naar ons te kijken toen alles gebeurde. Toen we weer naar de hotelkamer gingen, speelden we nog even met ze tot ze gingen slapen. Het is ook hoe je er als ouder achteraf mee omgaat. Als je de dagen daarna krampachtig je kinderen vasthoudt, denk ik dat ze alleen maar banger worden. Het is niet iets wat je dagelijks meemaakt. Gelukkig zijn we er met de schrik vanaf gekomen.’’