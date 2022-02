Sony Music zet samenwerking met Lil Kleine stop

K3-Klaas­je speelt met Cees Geel en Juvat Westendorp in familie­film

Voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer is binnenkort voor het eerst in een Nederlandse bioscoopfilm te zien. Zij speelt, samen met Juvat Westendorp en Cees Geel, de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse familiefilm Boeien! De opnames zijn deze week van start gegaan, maakte distributeur Just Entertainment vandaag bekend.

18 februari