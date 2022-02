Sony Music zet samenwerking met Lil Kleine stop, juridische gevolgen nog niet duidelijk

Gevolgen

Het is niet duidelijk wat voor gevolgen de breuk met Sony Music heeft voor beide partijen. Een woordvoerder van Sony Music laat maandag aan het ANP weten ‘nu nog niets te kunnen zeggen’ over de zakelijke afhandeling van de breuk. Ook kan hij niet zeggen of er onderhandelingen plaatsvinden over de afhandeling van de breuk.

Het management en de advocaat van Lil Kleine waren maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar. De rapper zelf zou dit weekend naar Marbella zijn afgereisd. Volgens het Openbaar Ministerie is dit onder voorwaarden toegestaan, mits een verdachte beschikbaar blijft voor politie en justitie. De rechter-commissaris besloot woensdag dat de Amsterdammer in afwachting van het onderzoek vrijgelaten moest worden. Het OM is tegen dit besluit in hoger beroep gegaan. Dit beroep dient later deze week.