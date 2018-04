Sonja Silva drie jaar na bypass apetrots en Martijn en Wendy over hun kloontjes

Voormalig presentatrice en zangers Sonja Silva viert vandaag een bijzondere mijlpaal. Precies drie jaar geleden onderging ze een maagverkleining en verloor 50 kilo. Inmiddels ziet 41-jarige Rotterdamse er nog steeds beeldschoon en slank uit!

Today marks the 3 year anniversary of my gastric bypass. The best decision I ever made after trying to loose weight for 8 years. Yes, it can still be a struggle sometimes but atleast I have a healthy weight again! I feel like a million dollars! -50kg #gpb #gastricbypass #happykiwibirthday 170 Likes, 15 Comments - Sonja Silva (@sonjasilva) on Instagram: "Today marks the 3 year anniversary of my gastric bypass. The best decision I ever made after trying..."

Papa op tv. Het blijft leuk. Vindt ook de kleine van Wietze de Jager en zijn vrouw Lieke Veld. Telg nummer twee is onderweg en wordt verwacht in mei.

Juul-Bettie was gister de enige die keek, de rest van Nederland zat op het terras:) Bedankt voor het kijken Juul! #5uurlive 1,095 Likes, 16 Comments - Wietze de Jager (@wietzedej) on Instagram: "Juul-Bettie was gister de enige die keek, de rest van Nederland zat op het terras:) Bedankt voor..."

Martijn Krabbé en Wendy van Dijk maakten gisteren tijdens de finale van The Voice Kids een kiekje van hun beide telgen. Ze zijn niet van de melkboer.

We zijn gekloond! @wendyvandijk3 @achilles_de_god @thevoicekidsnl ❤️❤️❤️❤️✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 1,807 Likes, 17 Comments - Martijn Krabbé (@martijn_krabbe) on Instagram: "We zijn gekloond! @wendyvandijk3 @achilles_de_god @thevoicekidsnl ❤️❤️❤️❤️✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻"

Er moet méér geknuffeld worden, is het credo van Doutzen Kroes waarschijnlijk geweest. De foto is waarschijnlijk wel een oudje, want uit het instagramaccount van haar vriend Sunnery blijkt dat hij een weekendje op de latten staat.

❤️ @sunneryjames 155k Likes, 431 Comments - Doutzen Kroes (@doutzen) on Instagram: "❤️ @sunneryjames"

André Hazes heeft een heerlijke avond achter de rug. Gisteren was de show 'Heel Holland Zingt Hazes'. Hier staat hij met neef Djarno en Ajax-voetballer Donny van de Beek op de foto.

Mijn topper❤️👌🏼 @donnyvdbeek 14.5k Likes, 70 Comments - Andre Hazes (@andrehazes) on Instagram: "Mijn topper❤️👌🏼 @donnyvdbeek"

Fred zijn concentratiespanne is niet áltijd even strak. Toch krijgt hij het echt wel voor elkaar om eens goed te luisteren, zo zegt hij zelf. Zijn zonnige outfit weet hem in ieder geval niet af te leiden.

Zie je nou dat ik ook kan luisteren :-) 📷 By @glennisgrace #opeenonbewaaktmoment 🍌 6,352 Likes, 34 Comments - Fred van Leer (@fredvanleer) on Instagram: "Zie je nou dat ik ook kan luisteren :-) 📷 By @glennisgrace #opeenonbewaaktmoment 🍌"

Geen showbytes zonder de billen van Fajah Lourens, dus hier zijn ze weer. Fajah vindt trouwens dat we niet moeten klagen en moeten gaan afvallen. De zomer is immers begonnen.

Wie is er klaar voor deze zomer? Nee? Met mijn killerbody dieet kan je 1/3 kilo per wk afvallen en genieten van de thuis en sportschool trainingen. Ook voor de gene die niet willen afvallen is het killerbody dieet ( boek 1 ) geschikt. Er staan een sport dieet in en een uitleg over bulken en cutten. Stop met klagen en begin vandaag nog. De zomer is begonnen. #bol #killerbodydieet #kbd #MKBM #12weken #afvallen #spieropbouw #sapphbyfaya #sapph 3,598 Likes, 45 Comments - MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) on Instagram: "Wie is er klaar voor deze zomer? Nee? Met mijn killerbody dieet kan je 1/3 kilo per wk afvallen en..."

Bibi Breijman, beter bekend als kaboutertje of de vriendin van Songfestivalzanger Waylon, is helemaal ontroerd door haar huilende hondje.

Echte liefde is om te janken #huiliehuilie#dramaqueen 8,955 Likes, 54 Comments - Bibi Breijman (@bibibreijman) on Instagram: "Echte liefde is om te janken #huiliehuilie#dramaqueen"

Romy Boomsma, de vrouw van Arie, woont vandaag exact een jaar in haar nieuwe huis. Ze is blij met het nieuwe stekkie, waarin onder meer hun jongste kindje werd geboren.

Antje is Donna! Eergisteren werd bekend dat Antje Monteiro de rol van Donna gaat spelen in Mamma Mia. Als dank krijgt ze een heerlijke taart, maar ze twijfelt wel een beetje of het nou wel zo slim is om deze in zijn geheel op te peuzelen.

Voor wie denkt dat Danny Froger óók een zoon is van René en Natas, die heeft het mis. Yolanda Punt, de jeugdliefde van René is de moeder van Danny. Vandaag is ze jarig, maar helaas voor Danny kan hij zijn moeder niet live feliciteren. Hij is in Spanje.

De aller beste is vandaag jarig!! Mams van harte gefeliciteerd! Ik hou van je!! Tot volgende week 😘😘😘😘 #komlekkernaarspanje 493 Likes, 17 Comments - Danny Froger (@dannyfroger) on Instagram: "De aller beste is vandaag jarig!! Mams van harte gefeliciteerd! Ik hou van je!! Tot volgende week..."

Trijntje Oosterhuis heeft zin in het weekend en heeft voor het gemak de netpanty's al uit de kast getrokken. Morgenavond is te zien in een jamsessie in Amsterdam.

Komen jullie ook morgen avond!! Een gezellige jammsessie als vanouds in de @splendoramsterdam ! https://www.facebook.com/events/449305095502401/?ti=icl #jammin'#splendor 259 Likes, 11 Comments - Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) on Instagram: "Komen jullie ook morgen avond!! Een gezellige jammsessie als vanouds in de @splendoramsterdam !..."

Sunnery James heeft geen boodschap aan het zonovergoten Nederland. Hij is (of was) lekker op skivakantie.

Valthorens was real! 1,929 Likes, 3 Comments - S U N N E R Y J A M E S (@sunneryjames) on Instagram: "Valthorens was real!"

Niks zo erg als een goor park. Vindt ook Lieke van Lexmond. Ze is hélemaal klaar met al die troep in het Amsterdamse Vondelpark.

Begrijp hier dus ECHT niets van!!!! Zo intens asociaal..... ruim je eigen rotzooi op!!!! #eenbeterewereldbegintbijjezelf 1,678 Likes, 263 Comments - Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) on Instagram: "Begrijp hier dus ECHT niets van!!!! Zo intens asociaal..... ruim je eigen rotzooi op!!!!..."

Je kan nooit genoeg schoenen hebben, blijkt maar weer. Wel jammer dat Kraantje Pappie zijn geliefde Crocs uiteindelijk niet heeft kunnen vinden.