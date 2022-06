Sonja Bakker voorlopig niet aan het werk: ‘Geen energie om door te gaan’

,,Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan”, aldus Bakker in De Telegraaf , die verklaart dat haar leven ‘totaal overhoop’ ligt. ,,Er is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Mijn privéproblemen, de coronaperiode, het overlijden van mijn vader en de plagiaataffaire.”

Meerdere diëtisten en foodbloggers hebben Bakker er de afgelopen tijd van beschuldigd hun recepten te hebben gekopieerd. De Noord-Hollandse heeft met een aantal van hen geschikt. Bakker heeft enorm moeilijk gehad met de kwestie, vertelt ze in de krant. ,,Het klopt dat ik het vooral in het begin enorm zwaar heb gehad. Nachten heb ik in bed liggen huilen. Ik heb alles zo goed mogelijk proberen op te lossen. Dat is waarom ik nu op Ibiza woon. Daar ga ik een nieuwe start van mijn leven maken.”