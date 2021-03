Sonja Bakker breekt definitief met haar Barry

Volgens Sonja is Barry ‘teruggevallen in oude patronen’ en is er dus geen sprake meer van een liefdesrelatie. Ze richt zich nu op de zorg van haar zoons Tristan, Finn en Bram.

Een ruzie tussen Sonja en haar ex, met wie ze sinds 2018 samen was, liep afgelopen november zo uit de hand, dat de politie moest worden ingeschakeld. Nadat Barry betere tijden beloofde en in therapie ging, leek het beter te gaan. Daar is nu een einde aan gekomen.

Sonja maakte in augustus 2018 bekend na een huwelijk van vier jaar te scheiden van haar tweede man Jan Reus. Ze gaven elkaar in juli 2013 het jawoord op Ibiza. Eerder was ze vijf jaar getrouwd met haar jeugdliefde Koen Lenting, met wie ze in 2005 het boek Bereik je ideale gewicht uitbracht. Het woord ‘sonjabakkeren’ werd in de Dikke van Dale opgenomen.