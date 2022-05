Songfestivalwinnaar Maneskin komt met nieuw nummer

Bijna 900.000 kijkers zien MAFS-Astrid in tranen uitbarsten tijdens ontknoping

Ze stapten als eersten in het huwelijksbootje in Married at first sight en leken de perfecte match, maar Astrid en Sander hebben de eindstreep toch niet gehaald. Tot groot verdriet van de Amsterdamse Astrid, die haar avontuur met Sander graag een kans had gegeven. ,,Het was zo leuk en dat iemand dan opeens denkt: klap, dicht,” zei ze gisteravond snikkend voor het oog van 900.000 kijkers.

