Songfestivalinzending Jeangu Macrooy zet hoog in: ‘Als Beyoncé het kan, dan kan ik het ook’

videoSongfestivalinzending Jeangu Macrooy zet hoog in. Hij is van plan het liedjesfestijn in mei te winnen. Macrooy stelt aan zijn ambities geen grenzen, iets dat hij van zijn Surinaamse ouders meekreeg.

De 26-jarige zanger is naar eigen zeggen normaal gesproken best kalm, maar toen hij hoorde dat hij Nederland mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, werd hij gek. ,,Het was zo moeilijk om al die tijd geheim te houden, met al die speculatie. Nu ben ik superblij en opgelucht. Een paar weken geleden kreeg ik het verlossende bericht. Cornald Maas kwam langs om wat door te spreken. Opeens kwamen er wijnglazen op tafel, toen begreep ik het nog niet. Op het moment dat ik het hoorde sprong ik een gat in de lucht’’, vertelde hij vanavond tegen Een Vandaag.

Dat doen wat Duncan Laurence vorig jaar in Israël voor elkaar kreeg, wil hij ook. ,,Een tweede keer winnen, dat zou ontzettend gaaf zijn. Ierland heeft ooit ook drie keer op rij gewonnen, dus het kan.’’

Macrooy emigreerde in 2014 van Suriname naar Nederland. ,,Daar is het klimaat voor de gay community niet fijn’’, zei hij daar nu over. ,,Ik voelde me niet vrij om openlijk te zijn wie ik ben. Toen ik uit het vliegtuig stapte, was ik uit de kast. Ik wilde niet meer schuilen en in een kast leven.’’ Over zijn opvoeding zegt hij: ,,Mijn ouders hebben me nooit gezegd dat ik nooit kon zijn zoals de mensen die ik op tv zag. Dat was waardevol.’’ Macrooy heeft geen 'grenzen aan de ambities'. ,,Als Beyoncé het kan, dan kan ik het ook.’’ Lachend: ,,Maar dan zonder het dansen.’’