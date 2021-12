Songfestival kostte Rotterdam minder geld dan gepland

update Dik 2,5 miljoen kijkers voor The Masked Singer en dit is de winnaar

Wekenlang gissen leverde de panelleden van The Masked Singer niks op, maar gisteravond is tijdens de grande finale eindelijk duidelijk geworden welke BN'ers in de laatste vier pakken verscholen zaten. Dik 2,5 miljoen mensen keken naar de onthulling van de winnaar. Let op: spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

18 december