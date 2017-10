Sofia Vergara laat mammografie maken: Je moet het doen!

De Colombiaanse 45-jarige actrice Sofia Vergara heeft met een speciale boodschap op Instagram het belang benadrukt van het laten maken van een mammografie. ,,Je moet het echt doen!'', roept ze naar haar ruim 13 miljoen fans over de techniek om borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Vergara maakte een zogenoemd 'boomerang'-filmpje waarin ze in een witte badjas van Ralph Lauren bij een mammografie-apparaat staat. ,,Ouch, but yes'', reageert een Amerikaanse volger op de oproep.

Door middel van röntgenstraling wordt een afbeelding van de borstklier gemaakt. Het maken van zo'n mammografie wordt meestal als pijnlijk ervaren. In Nederland en België wordt aan vrouwen tussen de 50 en 75 jaar twee keer per jaar een oproep verstuurd een mammografie te laten maken, maar het kan ook op jongere leeftijd, zoals bij Vergara het geval is.

De Modern Family-actrice liet vorig jaar los dat ze over ongeveer tien jaar een borstverkleining wenst. ,,Ik heb de borsten van een stripper. Ik heb cupmaat F en omdat ze echt zijn, gaan ze alle kanten op'', verklaarde ze. De brunette stapte in 2015 in het huwelijksbootje met acteur Joe Manganiello. Met haar ex-man Joe Gonzalez kreeg ze dochter Manolo (25).

You have to do it!!!💪🏽💪🏽 #mammogram 💋 Een foto die is geplaatst door Sofia Vergara (@sofiavergara) op 6 Oct 2017 om 11:26 PDT