Sociale media van Big Brother op zwart na overvloed aan haatreacties

Richard Groenen­dijk neemt het op voor ‘verraden’ Katja: ‘Je doet het al snel niet goed’

8:00 Richard Groenendijk heeft het vandaag in een lang bericht opgenomen voor Katja Schuurman, die bakken met kritiek over zich heen kreeg nadat Shownieuws bekendmaakte dat de actrice momenteel op Bonaire is. Groenendijk blijkt ook op het tropische eiland te zijn en legt uit waarom: voor het opnemen van een speelfilm. ‘Katja heeft inmiddels al een bak bagger over zich heen gekregen, dus kom maar op: ik zit er ook klaar voor!’, aldus de cabaretier.