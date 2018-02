Snow Patrol, The Offspring en Lil'Kleine op Pinkpop

Komen Jennifer Aniston en haar ex-man Brad Pitt toch weer bij elkaar?

21:28 In de Verenigde Staten wordt door showbizzmedia volop gespeculeerd over een mogelijke hereniging van de onlangs gescheiden Friends-actrice Jennifer Aniston (49) en haar ex-man Brad Pitt (54). Aniston en Pitt gingen in 2005 na een huwelijk van vijf jaar uit elkaar, maar volgens de jongste geruchten houdt Jennifer nog steeds zielsveel van Brad die in 2016 scheidde van Angelina Jolie.