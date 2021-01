Snollebollekes-zanger Rob scoort in best bekeken aflevering De Slimste Mens

Finales zijn vaker de best bekeken uitzendingen van quizzen, maar nu houden ook de reguliere afleveringen van De Slimste Mens de kijkers massaal geboeid. Woensdagavond keken al ruim 2 miljoen mensen naar het KRO-NCRV-programma, nu stijgt dat door naar 2.167.000. Die zagen ‘uitdager’ Sinan Can - onderzoeksjournalist - het opnemen tegen Rob Kemps van feestformatie Snollebollekes en radiosidekick Caroline Brouwer.

Op social media lopen fans intussen weg met de voorman van de Snollebollekes. Want hoewel zijn apres-ski-hits als Links rechts, Klappen nondeju en Beuk de ballen uit de boom niet bij iedereen in de smaak vallen, vinden ze de zanger erg vrolijk en sympathiek. Rob - drie keer de ‘dagslimste’ - nam het in de finale op tegen Cinan, die niet zijn beste dag had. Het werd even spannend toen de Links Rechts-zanger met nog 67 punten op zijn scorebord geen omschrijving meer van de gele Disney-hond Pluto wist te geven. Vervolgens werd Cinan, met slechts 7 punten, gemakkelijk weggespeeld.