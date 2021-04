Snelle’s vader over omgaan met haters: ‘Ik gun je bord voor je kop, dat het je geen fuck kan schelen’

Dit zijn de momenten die een inkijkje via een documentaire zo de moeite waard maken. Snelle: zonder jas naar buiten is nog maar net begonnen of je voelt al waar het wringt. Een overvolle agenda, geen nee kunnen zeggen en een treurig, eenzaam bestaan in een flatje in Diemen. Hij zit in de auto met zijn manager, die hem zijn agenda voorleest. Het is nogal wat. ,,Zou je vaker rust willen?’’, luidt de vraag als de hele rij activiteiten is opgesomd. ,,Ja, maar ik weet niet goed hoe’’, zegt Snelle. ,,Gewoon, wat vaker nee zeggen?’’