Snelle & Maan met Blijven Slapen nieuwe nummer 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 27 maart. In de lijst zien we 5 zittenblijvers, 6 binnenkomers, 14 zakkers en 15 stijgers.

36 (--) NOBODY IS PERFECT- Davina Michelle

Met Tino Martin en Jonna Fraser is Davina Michelle Ambassadeur Van De Vrijheid. Het drietal houdt zich de komende periode vooral bezig met gesprekken rond het thema vrijheid dat in deze tijd vooral niet vanzelfsprekend is. Deze week pakt Davina haar negende Top 40-hit met Nobody Is Perfect– deze week nieuw op nummer 36.

34 (--) ANGELS LIKE YOU- Miley Cyrus

In de videoclip bij Angels Like You zie je Miley Cyrus zingen voor een bijeengepakt publiek en dat is bijzonder om te zien in deze tijd van corona. Het complete publiek bestaat uit zorgmedewerkers die inmiddels allemaal een vaccin hebben gekregen en juist daarmee wil ze hen extra in het zonnetje zetten. Afgelopen week was Angels Like You de Alarmschijf op Qmusic en deze week is het de hoogste van liefst zes binnenkomers op nummer 34.

10 (15) VEN VEN- Rolf Sanchez

Rolf Sanchez staat sinds vorige week met twee hits in de lijst. Zijn samenwerking met Marco Borsato en John Ewbank, Een Moment, levert deze week vijf plaatsen in en zakt naar nummer 31. Ven Ven gaat die vijf plaatsen juist weer de andere kant op en komt op nummer 10. Daarmee is voor Rolf nu zijn vierde top 10-hit een feit; eerder stond hij met Voy A Bailar, Pa Olvidarte en Más Más Más ook in het bovenste kwart van de lijst.

1 ( 2) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

501 van Bilal Wahib en Ronnie Flex blijft steken op nummer 3 en na vier weken op 1 zakt Wellerman van Nathan Evans naar nummer 2. Blijven Slapen is de nieuwe nummer 1 van ons land. Voor Snelle is het, na Reünie, Smoorverliefd en 17 Miljoen Mensen zijn vierde nummer 1-hit. Maan kan haar tweede nummer 1-succes bijschrijven; zij stond in 2019 met Hij Is Van Mij op de eerste plaats.

