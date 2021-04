Snelle: ‘De geluiden kloppen, ik ga het rustiger aan doen’

‘Oscarkan­di­daat Quo Vadis, Aïda? is een stap terug voor Dutchbat’

15 april Wereldwijd maakte Quo Vadis, Aïda? over de genocide in Srebrenica al grote indruk, getuige ook een Oscarnominatie voor de beste internationale speelfilm. Nederlandse militairen die daadwerkelijk bij de val van de enclave aanwezig waren, zijn kritischer op de Bosnische productie, te zien op het festival Movies That Matter dat vrijdag van start gaat.