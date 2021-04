Sneijder, Van Bommel en Kuyt in Villa Oranje

André Hazes biedt zoontje excuses aan in lied: ‘Van nu af aan ga jij mij minder zien’

11:10 André Hazes heeft een bijzonder persoonlijk nieuw nummer uitgebracht waarin hij zijn excuses aanbiedt aan zijn 4-jarige zoontje. De zanger verliet onlangs de moeder van kleine André en benadrukt nu hoe graag hij had gewild dat het anders was gelopen. ,,Van nu af aan ga jij mij minder zien’’, zingt hij. ,,Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend.’’