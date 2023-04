Snapt nou niemand bij RTL dat dit programma te ver afstaat van de kijker op z'n doorgezakte Ikea-bank?

Hoogleraar: Koningin Wilhelmina onderging abortus na een tyfusinfec­tie

Koningin Wilhelmina zou bij haar tweede zwangerschap in 1902 een abortus hebben ondergaan, omdat haar leven in gevaar was. Dat ontdekte hoogleraar Trudy Dehue. Elke vorm van opzettelijke zwangerschapsafbreking was sinds 1811 verboden, en het koninklijk huis heeft het altijd doen voorkomen als spontane miskraam.