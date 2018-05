SnapKing hoort werkstraf huilend aan

Tim van Teunenbroek, beter bekend als vlogger SnapKing, heeft van de rechter in Zwolle 40 uur werkstraf opgelegd gekregen. Van Teunenbroek, die sinds een aantal maanden actief is als YouTuber DieTim, vernederde een jongen met het syndroom van Down.

De zaak draait om een filmpje van een paar seconden uit 2015. Hierin pest de 21-jarige Almeerse Van Teunenbroek in een supermarkt de 37-jarige Jeroen met het syndroom van Down. De man liep boos en schreeuwend weg. De beelden belandden online.

Lees ook SnapKing voor de rechter om treiteren man met Down Lees meer

SnapKing gaf vanmiddag in de rechtbank huilend toe dat hij spijt heeft van het filmpje. ,,Ik zie dat hij aangedaan is", zei hij over Jeroen tegen zijn familie. ,,Dit had ik nooit bedoeld."

Jeroen was volgens de officier van justitie, die om een werkstraf van 60 uur vroeg, op zijn beschermde werkplek onverhoeds gesard en uitgelokt. ,,De verspreiding van zo'n filmpje gaat razendsnel, ook door het afglijden van de fatsoensnormen."

Quote Dit had ik nooit bedoeld SnapKing

Duizenden bellers

Omdat de zaak nog altijd veel invloed heeft op het gedrag van Jeroen, besloten zijn ouders de vlogger voor de rechter te slepen. ,,Wat voor straf hij eventueel krijgt, is niet het belangrijkst. Dat is niet waar het ons om gaat. We hopen wel dat de rechtbank uitspraak doet. We hopen dat hij bepaalt dat het maken en verspreiden van zulke video's strafbaar is'', lieten zij eerder vandaag los tegen RTL Nieuws.