Smaakmaker Steven Kazàn uit De Verraders: ‘Ik was elke keer verbaasd dat ik door was’

Diederik Jekel werd als eerste 'verrader' ontmaskerd: 'Ik was he-le-maal op’

4 april Als eerste werd hij ontmaskerd in De Verraders, het avonturenprogramma van RTL dat gisteravond veel stof deed opwaaien. Diederik Jekel was in tranen. ,,Ik kan wel liegen, maar ik wil het niet.”