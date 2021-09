‘Slotseizoen La Casa de Papel is totale vernietiging’

Carlos Díez, kledingontwerper op de set van La Casa de Papel, laat de tientallen kenmerkende rode overalls van de overvallers uit de successerie zien. Allemaal in Italië gemaakt, zegt hij. ,,Echt allemaal?’’ vraagt acteur Luka Peros (Marseille in de serie) hem tijdens een virtuele rondgang over de set die online te volgen is. Hoe zat het dan met het minioveralletje van Sofia, de fret die in het derde seizoen een niet te onderschatten rol speelde?