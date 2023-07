Slipjes op het podium zijn uit de tijd, tegenwoordig regent het bij concerten kipnuggets en seksspeeltjes

Aan slipjes die op het podium worden gegooid, zijn we al tientallen jaren gewend, maar een telefoon, de as van je overleden moeder of een seksspeeltje? Het zijn de concerttrends van 2023. Adele past er bij voorbaat voor. ,,Ik vermoord je als je iets op het podium gooit!”

Het is Adele ten voeten uit: tijdens een optreden in Las Vegas geeft de Britse sterzangeres begin deze week een niet mis te verstane waarschuwing. ,,Zooi op het podium gooien... Hebben jullie dat gezien? Ik vermoord je als je iets naar me gooit”, zegt de zangeres, die vervolgens zelf wél t-shirts het publiek in schiet.

Duidelijk is wel dat Adele klaar is met een actuele trend die meerdere collega's trof. Knuffelberen en slipjes hebben in het concertleven plaatsgemaakt voor telefoons, as en... kaas!

Telefoon

Bebe Rexha wordt in juni bij een optreden in New York hard in het gezicht geraakt door een smartphone. De fan die blijkbaar af wil van zijn digitale communicatiemiddel, zorgt ervoor dat de Amerikaanse zangeres naar het ziekenhuis moet voor een paar hechtingen.

Snoepjes en kipnuggets

Het is natuurlijk prima reclame voor Skittles, al is Harry Styles daar iets minder blij mee. De Britse zanger krijgt in november tijdens een optreden in Los Angeles een paar snoepjes keihard in het gezicht gegooid. Het zal vermoedelijk niet de bedoeling van de gooier zijn geweest, toch heeft Styles flink last van het incident. Het brengt het snoepbedrijf ertoe in een advertentie op te roepen om niet te gooien met Skittles. ‘Zeker niet naar Harry Styles’.

De zanger van hits als Watermelon sugar en As it was wordt wel vaker geraakt door overenthousiaste fans. Een waterflesje treft hem in de lies en in Madison Square Garden in New York vliegen er zelfs kipnuggets over het podium. Styles raapt er eentje op en vraagt wie hem heeft gegooid. ‘Ik eet geen vlees.’

Seksspeeltje

Lil Nas X moet zaterdag op festival Lollapalooza in Zweden even checken of hij het wel goed ziet. Wát zag hij net langs vliegen op het podium? Jawel, met de ogen van de 24-jarige rapper is niets mis. Er ligt een seksspeeltje op het podium. De Amerikaan kan er om lachen, pikt het op en vraagt aan het publiek wie toch die vagina op het podium heeft geslingerd.

As

P!nk weet eind juni echt niet wat ze meemaakt wanneer ze tijdens een show in Hyde Park in Londen een zakje met as opraapt. ,,Is dit je moeder?”, vraagt ze verbouwereerd aan de onbekende fan. ,,Dit is een primeur voor mij”, zegt ze. ,,Ik weet niet wat ik hier van moet vinden.”

Gelukkig voor de Amerikaanse krijgt ze ook cadeaus die wél in de smaak vallen. Zo neemt ze, eveneens in Hyde Park, een enorme kaas in ontvangst. Een concertbezoeker heeft speciaal voor P!nk een Brie de Meaux meegenomen. Deze wordt niet op het podium gesmeten, maar keurig overhandigd.

Klap

Het meest bizarre incident gebeurt in juni bij een concert van Ava Max in Los Angeles. Een man weet het podium op te komen en terwijl een beveiliger hem grijpt en afvoert, zwaait hij nog met zijn arm waarbij hij de zangeres in het gezicht raakt. Zij heeft daarna flink last van haar linkeroog, dat geraakt is.

Volledig scherm Links: Bebe Rexha raakte gewond aan haar oog. Rechts: Ava Max koelt haar oog met een flesje na het incident. © Instagram Bebe Rexha/Instagram Stories Scooter Braun

