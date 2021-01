Slimste Mens zet zegetocht voort en geeft The Voice het nakijken

The Voice

In The Voice of Holland, na een korte feestdagenstop weer terug op de buis, zagen bijna 1,9 miljoen mensen een oude bekende revanche nemen voor zijn mislukte blind audition vorig jaar. De 20-jarige Job Teunis uit Eindhoven wist deze keer wel met overtuiging de volgende ronde te halen. De coaches dachten bij zijn eerste auditie te maken te hebben met een vrouw, zij vonden die stem toen niet bijzonder genoeg om hun stoelen te draaien. Nu heeft Job ‘effetjes laten zien’ wat hij in huis heeft. Hij koos voor Anouk als coach om hem verder te begeleiden in zijn prille muzikale carrière.