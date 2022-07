Slimste Mens-kandidaat Milo Driessen liet opmerkelijke tatoeage zetten

Eva Koreman: ‘We zoeken uit of mijn nieuwe plannen zich op 3FM gaan afspelen of niet’

Eva Koreman is ‘heel blij met de VPRO’ en de omroep ook met haar, maar of ze terugkeert op 3FM blijft onduidelijk. De dj is momenteel in gesprek met de omroep over haar toekomst op de radio. De naam van Koreman stond niet in de nieuwe programmering van NPO 3FM, die woensdag bekend werd gemaakt.

16:11