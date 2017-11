Slachtoffers Gosschalk in RTL Boulevard

Gosschalk maakte eerder vandaag bekend te stoppen als producent en regisseur en bekende dat hij grenzen heeft overschreden in zijn omgang met acteurs. Begin volgend jaar zou hij beginnen met opnames van de kerstfilm All You Need is Love. Dat is een productie van NL Film in coproductie met Kemna & Zonen en RTL. De woordvoerster van RTL zegt dat de zender alle werkzaamheden rond de film All You Need is Love zal opschorten.