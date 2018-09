Slachtoffers Cosby na uitspraak: recht heeft gezegevierd

Naast Andrea Constand, het slachtoffer van de verkrachting waarvoor Cosby nu veroordeeld is, zijn er nog zestig vrouwen die een aanklacht indienden tegen de 81-jarige man die ooit werd gezien als Amerika's favoriete huisvader. Alleen de zaak van Constand uit 2004 leidde tot een rechtszaak, de andere aanklachten, uit de 50-jarige carrière van de acteur en komiek, zijn verjaard.

Voormalig model Janice Dickinson, in Nederland vooral bekend van haar rol in tv-show America's Next Top Model, schoot in de lach toen Cosby zijn strafmaat aanhoorde. ,,Zie je, ik lach als laatste, vriend'', zei ze. Dickinson getuigde tijdens de rechtszaak over haar ervaring met Cosby. Hij zou haar in 1982 gedrogeerd en verkracht hebben in een hotelkamer.