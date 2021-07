Slachtoffer Janice Dickinson: ‘Wanneer zegt Bill Cosby eindelijk sorry?’

De 66-jarige Dickinson getuigde in de rechtbank tegen Cosby. Zij vertelde hoe de ster uit The Cosby Show haar in 1982 verkrachtte. ,,Wees maar niet zo blij met jezelf, want je weet nog steeds wat je met me gedaan hebt”, reageerde Dickinson bij Entertainment Tonight. ,,Het justitieel systeem in de VS is helemaal fucked up.”