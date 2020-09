Sky Radio tuigt kerstradio nu al op

Niet De Beentjes van Sint-Hildegard maar Bumper­kleef pakt meeste Gouden Kalf-nominaties

7:39 De zwartkomische thriller Bumperkleef, over een gezin dat tijdens een autorit wordt geterroriseerd door een andere weggebruiker, haalt dit jaar de meeste nominaties voor een Gouden Kalf op. De film van Lodewijk Crijns met Jeroen Spitzenberger en Anniek Pheifer, kan onder meer beeldjes winnen in de categorieën beste film, beste regie en beste camerawerk. De Belofte van Pisa, Mi Vida en Kapsalon Romy scoorden elk vier nominaties. Het jaarlijkse Gouden Kalveren Gala vindt vrijdag plaats in Utrecht.