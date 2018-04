Sjoukje Hooymaayer ziet af van behandelingen tegen eierstokkanker

Volgens Hooymaayer, zo schrijft ze in een officiële verklaring die vandaag door haar goede vriend en theaterproducent Hans Cornelissen is vrijgegeven, is de kans op genezing minimaal omdat de bij haar geconstateerde ziekte veel ernstiger is dan aanvankelijk werd aangenomen. ,,Daarom heb ik besloten af te zien van behandelingen.'' En: ,,Het leven moet worden gevierd.''



Ze meldt verder: ,,Ik voel me gekoesterd in de liefde en aandacht van mijn kinderen, familie, vrienden en collega's. Ik realiseer me dat er vrijwel niemand is die in zijn of haar familie, of naaste omgeving, niet iemand kent die door deze ziekte getroffen is en ik wens al diegenen sterkte.'' Ondanks haar ziekte neemt de actrice nog geen afscheid van het publiek. ,,Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega's. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre (levensvreugde, red.) Het leven moet geleefd en gevierd worden."